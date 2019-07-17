شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الجديدة»: حملات متواصلة لإزالة الإشغالات بالمدينة.. ولا تهاون مع المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار؛ رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تنظيم عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بالمدينة حيث تم غلق محل رقم 202 بالحى الثالث للمره التانيه على التوالي وغلق وحدات سكنية مخالفة للنشاط وكذا تم رفع الاشغالات أمام مول بلاتنيوم بالحى الثالث وجار المتابعة لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى.

وقال رئيس الجهاز، في بيان، الأربعاء، إنه تم إطلاق حملة ضد العشوائية والبلطجة بالحى الثانى حيث يقوم ملاك الكافيهات بالاستحواذ على الحدائق العامة ومد كابلات كهرباء وتم التحفظ على المعدات المستعملة في الاستيلاء على الأرض بالجهاز بجانب إيقاف أعمال صب غرف سطح رووف وإنزال الحديد وفك الخشب بالقطعة رقم 75 منطقة جنوب الأكاديمية بالمدينة وايضا تم إزالة جزئية للعشش العشوائية بالتجمع الثالث على أن تستكمل ازالة باقى العشش خلال أيام.

وأكد المهندس عادل النجار، على استمرار الحملات المكثفة مضيفا: «لا تهاون ولا تصالح مع أي فاسد أو مخالف»