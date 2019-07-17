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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكاتالوج الخاص بحج الفاتيكان لعام 2019 عن إضافة يوم لبرنامج رحلات مسار العائلة المقدسة، حيث تستمر الرحلات لمدة 9 أيام؛ بدلا من 8 أيام ويضاف إلى زيارة مسار العائلة المقدسة زيارة عدد من المناطق الأثرية التاريخية في القاهرة وأسوان والجيزة، حيث قررت مؤسسة «أوبرا رومانا» زيادة مدة الرحلة يوما واحد مقارنة بالرحلات التي كان يتم تنظيمها في عام 2018 حيث كانت لمدة 8 أيام فقط.

وقالت المؤسسة إن برنامج الزيارة يشتمل زيارة المتحف المصري الذي يجمع أغنى مجموعة من الآثار المصرية في العالم وكذلك العديد من الاكتشافات اليونانية الرومانية، وقلعة محمد على، وخان الخليلي، وبعض الكنائس القبطية.

كما يشتمل البرنامج التوجه إلى «منف» المدينة القديمة التي توجد ضمن مواقع التراث العالمي، والتي أسسها عام 3200 قبل الميلاد الملك نارمر وكانت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة (الأسرات 3-6) وكانت فيها عبادة الأله بتاح، ومكانها الحالي مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وزيارة منطقة الأهرامات وتمثال أبوالهول، ومنطقة سقارة.

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كتالوج حج الفاتيكان 2019 يكشف عن إضافة يوم لبرنامج «العائلة المقدسة»

كتالوج حج الفاتيكان 2019 يكشف عن إضافة يوم لبرنامج «العائلة المقدسة»

وخلال زيارة رحلة العائلة المقدسة يتم التوجه إلى «وادي النطرون» بمحافظة البحيرة، وزيارة عدد من الأديرة، من بينهم دير القديس مقاريوس، ودير الأنبا بيشوي، والتوجه إلى الأقصر وزيارة وادي الملوك، ومقبرة توت عنخ آمون بالأقصر كما تشتمل الرحلة زيارة معبدحورس بإدفو في أسوان، ومعبدكوم، ومعبدفيله وعددا من الأماكن المسيحية، ومعبدأبوسمبل.

وقال محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«المصري اليوم» إن وجود المزارات الأثرية والمتاحف ضمن برنامج الرحلة فرصة مهمة لإثراء التجربة السياحية، حيث يتعرف أعضاء برنامج الرحلة على الحضارة المصرية القديمة إلى الجانب الروحي الذي يحظى به السائح.

وأضاف رحلة العائلة المقدسة من أهم برامج السياحة التي تعمل عليها مصر وسيكون لها أثر مهم في خلق فرص عمل للشباب المقيمين في نطاق مسار الرحلة إلى جانب بيع المنتجات والهدايا التذكارية التي تخرج من ذلك المجتمع المحلي.

وعلى صعيد متصل، تتابع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تطورات مشروع مسار العائلة المقدسة والمشروعات المتعلق به من تدريب للعنصر البشري والدعم اللوجستي للطرق التي يقع فيها مسار رحلة العائلة المقدسة.