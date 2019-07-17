شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع صكوك الأضاحي بـ«الأوقاف» يتجاوز 17 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت مبيعات صكوك الأضاحي بمديريات الأوقاف الإقليمية 17 مليون جنيه حتى تاريخه، وأسوة بمحافظتي القاهرة والغربية قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، لكل من مديريتي أوقاف الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما في الصكوك أكثر من ألف صك حتى تاريخه.

وأضاف وزير الأوقاف: على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذي القعدة الجاري.

وتشجيعا للعاملين بالمديريات وجه بحرى ومديريات الوجه القبلي قرر معالي وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بكل مديرية من هذه المديريات تصل إلى خمسمائة صك قبل نهاية الشهر الجاري يوليو 2019م، وصرف مكافأة قدرها خمسون ألفا لأول مديرية تحقق الألف صك الثانية.