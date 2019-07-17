شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ السودانيين على «اتفاق المرحلة الانتقالية»: يمهد الطريق لبداية مسار جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، استعرض تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري للتفاعل مع الوضع الحالي، ومستجدات المسار التفاوضي مع تحالف «الحرية والتغيير»، والاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم بالخرطوم.

وأضاف أن الرئيس توجه خلال اللقاء بالتهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى، على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، الذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.