إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بضمان محل الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بضمان محل الإقامة. والمتهمون المخلى سبيلهم بالقضية، كلًا من: أحمد خير، وناجى القمحاوى، وعزت حسين، وأيمن وردة، وكانت النيابة وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منه إرتكاب جرائم إرهابية. Advertisements

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