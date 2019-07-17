شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على 7 مشاريع بحثية متخصصة.. وتناقش تطوير «باب العبيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال انعقاده الأربعاء برئاسة الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة التقرير الشامل المقدم من الدكتور عبدالمنعم فوزى الأستاذ بكلية الطب ورئيس لجنة القوافل عن القافلة التنموية الشاملة لمدينة سيدى برانى التي نظمتها جامعتا الإسكندرية ومطروح ومدى النجاح الذي حققته على المستوى المجتمعى وعدد الحالات الطبية المقدمة والأنشطة الخيرية والمجتمعية والتدريبية لأهالى المدينة وقدم النائب الشكر لكل من ساهم في نجاح القافلة.

كما استعرض المجلس الخطة المقترحة لتطوير قرية باب العبيد بمنطقة أبيس بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومؤسسات المجتمع المدنى في إطار دور الجامعة في المساهمة الإيجابية لتطوير العشوائيات، وأحيط المجلس علماً بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء مركز رصد ودراسة المكشلات المجتمعية بجامعة الإسكندرية.

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وأكد رمضان أهمية مشاركة كليات الجامعة في أنشطة وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية، كما أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية مراجعة إشتراطات السلامة والصحة المهنية بكليات ومعاهد الجامعة وقيام اللجنة المكلفة من القطاع بمراجعة كافة المعدات وإجراء الصيانة اللازمة لها.

واستعرض المجلس ملف التطوير الإدارى وإعداد قيادات الصف الثانى والثالث بالجامعة، ومشروع تطوير قطاع هيئة التدريس واعتمد النماذج الورقية المطورة والتى فريق المشروع وذلك تمهيدا لعملية المكينة.

كما وافق المجلس عدد من مشروعات البيئة وهى مشروع الخصائص الجنسية والجزيئية في التفاعل النيكوثين مع الآثار الكلوية والهيموديناميكية للأندوتكسيما والمقدم من كلية الصيدلة، مشروع الاعتماد الدولى للمعامل بمؤسسات التعليم العالى والمقدم من كلية الزراعة، مشروع القيام بأعمال الرصد البيئى للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط، مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالى والممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، مشروع كلية التربية حول خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الاستشارات والدعم لهم في المجتمع السكندرى، ومشروع كلية الزراعة وهو زراعة الأسطح بدون تربة وكيفية الاستفادة من مخلفات الزراعة في إنتاج السماد العضوى، ومشروع قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة حول تطوير بحيرة مريوط والمنطقة المحيطة بها.

واستعرض المجلس عدد من أنشطة خدمة المجتمع في كلية زراعة سابا باشا، أنشطة كلية التربية للطفولة المبكرة حول الدورة التدريبية بعنوان إستراتيجيات الحديثة باستخدام الوسائل التعليمية، الدورة التدريبية عن خصائص ذوى الاعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، تقرير عن الندوة العلمية للاحتفال باليوم العالمى لمكفحة التصحر والجفاف والمنعقدة بكلية الزراعة، التقرير الخاص بالمؤتمر الذي عقده قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية بعنوان «قصص من خلال رؤى عربية وأفريقية» «اللغة والآداب وما وراءهما»، تقرير عن ندوة تضافر الجهود لتحسين نوعية الهواء والتى نظمها معهد الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.