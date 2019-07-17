شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: «أردوغان يعبث بالديمقراطية.. والأتراك عاقبوه في الانتخابات المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعيش أزمة عميقة.

وتابع عكاشة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «أردوغان تعرض لخسائر موجعة، من بينها انتخابات إسطنبول المحلية»، مضيفاً «الأتراك منزعجين من سياسة أردوغان، وعبثه بالديمقراطية، وهو ما يفسر تصويتهم العقابي للمعارضة في الانتخابات المحلية».

وأضاف «استقبال أردوغان للإخوان الهاربين، أثر على علاقاته الخارجية فضلا عن التأثير بالسلب على الاقتصاد التركي».