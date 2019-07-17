شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بني سويف تكرم الأول في حفظ القرآن والحاصل على برونزية البطولة الدولية للكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خطف كل من يوسف محمد أبو القاسم، 7 سنوات، الحاصل على المركز الثالث بميدالية البرونزية في البطولة الدولية للكاراتيه التقليدي، التي أقيمت بصالة الألعاب الدولية بمدينة 6 أكتوبر، وأحمد فؤاد، 21 سنة، كفيف، والأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى المحافظة الأضواء من جميع حضور مهرجان تكريم المتفوقين في حفظ القران الكريم والمسابقات الرياضية على مستوى المحافظة.

والتقط الحضور صورا تذكارية معهما خلال المهرجان الذي أقيم بقاعة ديوان المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بنى سويف، وأحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، والمهندس خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات تيتان العالمية، وأكثر من 200 من أولياء امور الطلبة المكرمين.

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وقال يوسف محمد ابوالقاسم، الحائز على المركز الثالث في البطولة العالمية الدولية التي اقيمت في 6 أكتوبر، في الكارتية، اننى لعبتت أمام 1000 لاعب على مستوى العالم وفزت عليهم جميعا وحصلت على المركز الثالث واخذت ميدلية برونزية، وأضاف بهذا المركز الذي حصلت عليه ساشارك ضمن صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة العالم المقبلة.

وقال الدكتور عاصم سلامة، إن المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف مع وزارة الشباب والرياضة تهتم بالموهوبين، وتعمل على تشجيعهم، لتحقيق مراكز متقدمة في البطولات التي يشاركون فيها.وأضاف أن المشروع القومي للموهوبين يهدف إلى اكتشاف مثل هذه المواهب والعمل على ثقل الموهبة بالممارسة والتدريب المستمر.

فيما قال الفائز أحمد فؤاد بجائزة مسابقة القران الكريم، اننى كفيف ومن قرية كفر جمعة، بمركز ببا، وحاصل على ثانوية ازهرية والتحقت بكلية اصول الدين بجامعة الازهر، ووصلت إلى الفرقة الثالثة بالكلية ولكن تركت الكلية لعدم توفير مرافق لى في الامتحانات كما ان اسرتى ليست لديها قدرة مادية على استمرارى في الكلية لذلك لم أدخل الامتحانات، ولوتوفرت لى الظروف لكنت اكملت دراستى بجامعة الازهر، والان اسعى للحصول على أي مصدر رزق لى لمساعدة نفسى ومساعدة أسرتى، أو يستجيب رئيس جامعة الأزهر لندائى أو شيخنا الجليل الشيخ الطيب بن مصر وبن الصعيد الذي انا منها.