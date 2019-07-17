شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الأربعاء، وفداً من رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة خلال زيارتهم الحالية إلى مصر، في إطار البرنامج السنوي الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية للأشقاء الأفارقة، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية على مستوى القارة الأفريقية في مختلف المجالات، بما فيها قضايا السلم والأمن والتنمية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب برؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأشقاء الأفارقة.

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وأشار الوزير شكري إلى أن زيارتهم إلى مصر تأتي في إطار البرنامج السنوي الذي تعده الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتواصل مع رؤساء التحرير وكبار الإعلاميين الأفارقة، وذلك من أجل التعريف بالدور المصري في القارة، وفرص التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مختلف المجالات.

وأوضح «حافظ» أن وزير الخارجية استعرض نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة التي انعقدت في نيامي، مشيراً إلى بدء المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما تطرق إلى موضوعات السلم والأمن ومن أبرزها تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية العمل الأفريقي المشترك وإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية وصياغة مواقف أفريقية مشتركة لمواجهة تحديات القارة، وتحقيق أهدافها بما فيها أجندة التنمية الأفريقية 2063، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة أفريقية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية تمكين المرأة وتفعيل ودورها في المجتمعات الأفريقية.

ومن ناحية أخرى، أثنى الحضور على كرم الضيافة والإعداد الجيد للدورة، وأشادوا بالدور المصري في دعم التنمية بالقارة الأفريقية، مشيرين إلى جهود مصر في الارتقاء بالعمل الأفريقي المشترك عبر رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.