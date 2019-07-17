شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية في مصر تقرر صرف علاوة استثنائية وحافزًا لـ560 عاملًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إحدى الشركات الفرنسية العاملة في مصر أول مبادرة تؤكد احترام حقوق العمال ودعما للقرارات السيادية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أحوال العاملين.

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وافق مستر شارل، العضو المنتدب لشركة EMB للصناعات الكهربائية بمدينة السادات، والتى يعمل بها 560 عاملا على توقيع اتفاقية للعمل الجماعي مع اللجنة النقابية برئاسة إبراهيم إسماعيل وبحضور خالد شفيق، المدير العام، وخالد محمود، مدير الموارد البشرية، تقضى الاتفاقية بصرف علاوة خاصة استثنائية بواقع 10% من الأجر لجميع العاملين اعتبارا من أول يوليو الحالى، وصرف حافز شهرى ثابت 150 جنيها لجميع العاملين ما عدا الإداريين والمهندسين الذين يتمتعون بمزايا إضافية أخرى.

وأشاد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقها المسؤول الفرنسى لإدارة الشركة وقال: إن هذه الاتفاقية تؤكد على احترام المستثمرين الأجانب للقوانين والتشريعات العمالية في مصر واحترام توجهات الدولة بما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية التي نحرص عليها جميعا ونأمل من أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والمستثمرين أن يحذوا حذو ما قام به المستثمر الفرنسى ويقرروا صرف العلاوات الاستثنائية وحوافز العمل للعاملين لديهم تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، وجه المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس اتحاد العمال شهادة تقدير لإدارة الشركة على مبادرتها بصرف العلاوة والحافز تقديرا لاحترام القرارات والتشريعات التي تصدرها الدولة، مطالبا جميع رجال الأعمال بالقطاع الخاص بضرورة صرف العلاوة والحافز للعاملين دعما لجهودهم في العمل ومشاركتهم في المشروعات التنموية بهدف تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفى داخل هذه المنشآت.