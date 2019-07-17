شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استمرار مقابلات شغل 65 درجة قيادية جديدة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التنمية المحلية، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، المقابلات الشخصية لـ١١٨٢ متقدما لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات، وذلك بمقر الوزارة.

وتستهدف الاختبارات اختيار ٦٥ درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات ( وكيل أول وزارة- وكيل وزارة- مدير عام ) وذلك للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء، مشيرا إلى أن الاختبارات تتم بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشم إجراء اختبار نظري للمتقدمين يتضمن ( المهارات القيادية- المهارات السلوكية- الحاسب الآلي- اللغات- المعلومات والثقافة العامة ).

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وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن المقابلات الشخصية تتم من خلال لجنة برئاسته وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، بالاضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والادارة، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين وذلك بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلى واللغات والمعلومات العامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في دفع عجلة التنمية في كل أنحاء مصر.

وتابع «شعراوي» أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم المقابلات الشخصية، وأكد سعي الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدد على أن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلي مستوي من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.