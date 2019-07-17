شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى قطاع السياحة والفنادق بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات منتدى «قطاع السياحة والفنادق فرص وتحديات»، الذي تستضيفه كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، الأربعاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف المنتدى- بحسب بيان الأربعاء- إلى نشر الوعي بمفهوم السياحة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية واثرها على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة في المرافق السياحية لإتاحتها للجميع، والتعرف على التجارب الرائدة في قطاع السياحة وكيفية الاستفادة منها.

وافتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فعاليات المنتدى، مؤكدًا أن السياحة قطاع واعد ويسهم في نشر الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر ما يلقى بمسؤولية كبري على عاتق الذين يتعاملون مع السائحين مباشرة، مشيرا إلى ضرورة وضع معايير واضحة نحو آليات اختيار الطلاب الجدد والملتحقين بكليات السياحة والفنادق، تخرج من حيز المقابلة الشخصية إلى وجود اختبار يقيس قدرات الطلاب ومستوى اللياقة ومدى معرفة الطلاب للبروتوكول.

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وأشار نجم إلى ضرورة البدء في تطوير المناهج واللوائح الدراسية لتواكب العصر، ووضع استراتيجية شاملة للتدريب تخدم الطلاب والعاملين في المجال على كافة المستويات، وأن تكون كليات السياحة والفنادق بيوت خبرة بحثية واستشارية لكافة العاملين في هذه الصناعة، وأن تتبنى كليات السياحة المبادرات القومية لتقديم فكر يسهم في رقي هذه الصناعة.

وأشار الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، إلى أننا ندرك جميعا أهمية قطاع السياحة باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الدخل القومي، حيث تملك أغلب بلادنا مقومات سياحية كبيرة، إلا أننا بحاجة إلى تعزيز الاستراتيجيات التعليمية لمواجهة مسيرة السياحة، حيث إننا لدينا في الوطن العربي عناصر مميزة في العمل السياحي.

ويناقش المنتدي خلال الجلسة الأولى اللوائح الدراسية الحالية واحتياجات سوق العمل في مجال السياحة، وتتضمن الجلسة الثانية ورشة عمل عن إعداد معايير الجودة العربية ودمجها مع معايير جودة القطاع بمصر، وتناقش الجلسة الثالثة تصنيفات المجلات العالمية في قطاع السياحة ومعامل التأثير العربي.

وعقدت فعاليات الجلسة الافتتاحية بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وإلهامي الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، والدكتورة سهى عبدالوهاب عميد كلية السياحة والفنادق والدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس الشعب، وطيار علاء عاشور رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية الأسبق.