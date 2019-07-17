شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة .

وأضاف عبدالعال في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن غداً الخميس ستكون درجة الحرارة العظمي على القاهرة 37 درجة مئوية، والجمعة 36 درجة ليستمر الانخفاض حتي يوم الأحد القادم على الأقل، وتتراوح خلاله درجات الحرارة من 35 – 36 درجة مئوية.

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وأشار عبدالعال إلى أن ذلك هو طقس الصيف المتوقع خلال شهر يوليو وأغسطس.

وعن طقس غداً الخميس يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض تدريجى في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «27- 37»، إسكندرية «24 – 31»، قنا «31 – 45»، الأقصر «31– 46»، أسوان «31 – 46».