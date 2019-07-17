شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عودة المعلمين المنتدبين إلى مدارسهم لحصر العجز قبل منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإنهاء ندب كل معلم يعمل فى مجال التدريس ومنتدب أو ملحق على وظيفة إدارية بالمديريات أو الإدارات التعليمية دون الحاجة إلى خدماته فورا للعمل بالمدرسة المنتدب أو الملحق منها تمهيدا لعمل حصر بالعجز والزيادة لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى 2019،2020 وذلك فى موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية، فى خطاب للمديريات التعليمية، يأتى ذلك فى إطار استعداداتها للعام الدراسى المقبل، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس، مطالبة بتفعيل الكتاب الدورى رقم 39 لسنة 2015 الخاص بإنهاء الندب والمعلمين الملحقين بالعمل بالمديريات والإدارات التعليمية.