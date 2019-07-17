شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب العلمى.. إليك قائمة بالحدود الدنيا للكليات فى تنسيق 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل انطلاق أعمال المرحلة الأولى من التنسيق، ينشر ”الخليج 365”، قائمة بالحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2018؛ ليستخدمها طلاب الثانوية للعام الحالى 2019 كمرشد لهم خلال تنسيق رغبات المرحلة الأولى الذى تنطلق أعماله يوم الأحد المقبل، علما بأن هناك ارتفاعات كبيرة فى الحدود الدنيا للكليات للعام الحالى 2019 بسبب الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة. الكلية الحد الأدنى الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 405.0 هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405.0 طب كفر الشيخ 404.0 طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس 404.0 طب الزقازيق 403.5 طب طنطا 403.5 طب المنيا 403.5 كلية الطب بقنا 403.5 طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 طب بنها 403.0 طب القاهرة 403.0 طب الإسكندرية 403.0 طب بورسعيد 403.0 طب سوهاج 403.0 طب عين شمس 402.5 طب أسيوط 402.5 طب بنى سويف 402.5 كلية طب أسوان 402.5 طب السويس 402.0 طب الفيوم 402.0 طب حلوان 402.0 طب أسنان طنطا 401.5 طب أسنان المنصورة 401.5 طب أسنان جنوب الوادى 401.5 طب أسنان الإسكندرية 401.5 طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق 401.5 طب الأسنان المنيا 401.0 كلية طب الأسنان جامعة بنى سويف 401.0 كلية طب أسنان الفيوم 401.0 كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 401.0 طب أسنان القاهرة 401.0 طب أسنان عين شمس 401.0 طب أسنان كفر الشيخ 401.0 طب أسنان الإسماعيلية جامعة قناة السويس 401.0 كلية الصيدلة جامعة المنوفية 400.0 كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى 400.0 صيدلة الفيوم 399.0 كلية الصيدلة جامعة السادات 399.0 صيدلة المنصورة 398.5 صيدلة سوهاج 398.5 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ 398.5 صيدلة المنيا 398.5 كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398.0 صيدلة طنطا 398.0 صيدلة الزقازيق 398.0 صيدلة القاهرة 397.5 صيدلة بورسعيد 397.5 صيدلة عين شمس 397.5 صيدلة أسيوط 397.5 صيدلة بنى سويف 397.5 صيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس 397.5 صيدلة حلوان 397.0 صيدلة الإسكندرية 397.0 علاج طبيعى قنا 396.5 علاج طبيعى القاهرة 396.5 كلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف 396.5 علاج طبيعى جامعة كفر الشيخ 396.5 علوم البترول والتعدين بمطروح 395.0 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.0 كلية الطب البيطرى المنوفية 395.0 طب بيطرى المنصورة 394.5 طب بيطرى سوهاج 394.5 طب بيطرى المنيا 394.5 طب بيطرى بنى سويف 394.5 طب بيطرى كفر الشيخ 394.0 طب بيطرى قنا جامعة جنوب الوادى 394.0 كلية الألسن كفر الشيخ 394.0 طب بيطرى الزقازيق 394.0 طب بيطرى أسيوط 394.0 طب بيطرى دمنهور 394.0 طب بيطرى الإسكندرية 393.5 طب بيطرى القاهرة 393.5 طب بيطرى فرع الوادى الجديد 393.5 كلية الطب البيطرى جامعة أسوان 393.5 طب بيطرى بنها 393.5 طب بيطرى جامعة السادات 393.0 طب بيطرى الإسماعيلية جامعة قناة السويس 393.0 طب بيطرى فرع مطروح 392.8 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف 392.5 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 392.5 هندسة القاهرة 392.0 كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 391.7 هندسة الإسماعيلية 391.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف 391.5 تمريض طنطا 391.0 هندسة دمياط 391.0 هندسة بنى سويف 391.0 كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس 391.0 إعلام القاهرة 390.5 هندسة المنصورة 390.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس 390.0 تمريض دمنهور 390.0 علوم دمنهور 389.5 هندسة عين شمس 389.5 الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس 389.0 إعلام بنى سويف 388.5 علوم سوهاج 388.5 تمريض المنصورة 388.5 السن عين شمس 388.0 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388.0 كلية الألسن بنى سويف 388.0 كلية علوم الأرض جامعة بنى سويف 388.0 علوم كفر الشيخ 387.5 علوم الإسكندرية 387.5 علوم القاهرة 387.5 علوم قنا جامعة جنوب الوادى 387.0 إعلام جامعة جنوب الوادى 387.0 السن المنيا 387.0 تمريض شبين الكوم المنوفية 387.0 علوم الفيوم 386.5 هندسة طنطا 386.5 كلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى 386.5 هندسة الزقازيق 386.0 كلية الألسن سوهاج 386.0 علوم بنى سويف 386.0 تمريض الزقازيق 386.0 كلية الألسن جامعة أسوان 385.5 علوم المنيا 385.5 هندسة الإسكندرية 385.5 علوم طنطا 385.5 علوم الزقازيق 385.0 هندسة كفر الشيخ 385.0 علوم عين شمس 385.0 هندسة شبرا بنها 385.0 علوم بنها 384.5 كلية هندسة بنها 384.5 علوم أسيوط 384.5 هندسة بور سعيد 384.5 هندسة حلوان 384.0 علوم المنصورة 384.0 علوم اسوان 384.0 علوم شبين الكوم جامعة المنوفية 384.0 هندسة السويس 383.5 هندسة المطريه جامعة حلوان 383.5 تمريض الإسماعيلية 383.5 علوم الإسماعيلية جامعة قناة السويس 383.5 علوم حلوان 383.5 علوم العريش 383.0 هندسة الفيوم 383.0 هندسة قنا 383.0 هندسة سوهاج 382.5 علوم بورسعيد 382.5 علوم جامعة دمياط 382.0 كلية البنات علوم عين شمس 382.0 هندسة المنيا 382.0 علوم جامعة السويس 382.0 تمريض بنها 382.0 تمريض المنيا 382.0 تمريض كفر الشيخ 381.5 كلية علوم الوادى الجديد 381.5 هندسة أسوان 381.5 كلية الفنون التطبيقية ببنها 381.5 فنون تطبيقيه حلوان 381.0 هندسة أسيوط 381.0 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 380.5 كلية هندسة الطاقة بأسوان 380.5 تمريض أسيوط 380.5 معهد فنى صحى طنطا 380.0 تخطيط عمرانى القاهرة 380.0 معهد فنى صحى المنصورة 379.0 تمريض قنا جنوب الوادى 379.0 تمريض سوهاج 379.0 تمريض عين شمس 379.0 علوم الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ 379.0 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ 378.5 حاسبات ومعلومات الاقصر جامعة جنوب الوادى 378.0 حاسبات ومعلومات القاهرة 377.5 فنون تطبيقية جامعة دمياط 377.5 تمريض القاهرة 377.5 تمريض بنى سويف 377.5 الاثار واللغات بفرع مطروح جامعة الإسكندرية 377.5 علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف/رياضة 377.5 الاثار بصان الحجر جامعة الزقازيق 377.0 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377.0 تمريض الإسكندرية 377.0 تمريض الفيوم 376.5 كلية علوم الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 376.5 حاسبات ومعلومات عين شمس 376.5 حاسبات ومعلومات المنصورة 376.5 فنون جميله عماره جامعة حلوان 375.5 الحاسبات والمعلومات السويس 375.0 حاسبات ومعلومات الزقازيق 375.0 معهد فنى صحى بنها 375.0 تمريض حلوان 375.0 حاسبات ومعلومات شبين الكوم 374.5 حاسبات ومعلومات بنها 374.5 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 374.0 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 374.0 معهد فنى تمريض طنطا 374.0 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية/رياضة 374.0 معهد فنى صحى الإسكندرية 373.5 تربية الزقازيق 373.5 حاسبات ومعلومات حلوان 373.5 الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالعريش 373.2 حاسبات ومعلومات الإسماعيلية جامعة قناة السويس 373.0 تمريض أسوان 373.0 حاسبات ومعلومات الفيوم 372.5 كلية فنون جميلة فنون أسيوط 372.5 فنون جميله عماره جامعة الإسكندرية 372.0 حاسبات ومعلومات أسيوط 372.0 كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 372.0 كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف 372.0 حاسبات ومعلومات المنيا 372.0 نوعية موسيقيه جامعة دمياط 371.5 كلية الثروة السمكية بجامعة السويس 371.0 معهد فنى تمريض كفرالشيخ 371.0 معهد فنى صحى جامعة جنوب الوادى 370.5 تربية المنيا 370.5 إعلام القاهرة/رياضة 370.5 معهد فنى صحى الزقازيق 370.5 كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة 370.5 كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس/رياضة 370.5 كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة 370.5 تربية عين شمس 370.5 تربية طنطا 370.0 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف/رياضة 370.0 المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس /رياضة 370.0 اثار القاهرة 369.5 كلية علوم الأرض /رياضة جامعة بنى سويف 369.5 تربية المنصورة 369.5 تربية إسكندرية 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.0 تربية دمنهور 368.5 علوم رياضة الإسكندرية 368.0 فنون جميله عماره المنيا 368.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 368.0 إعلام بنى سويف/رياضة 368.0 اثار دمياط 367.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك جامعة اسوان 367.5 كلية فنون جميلة عمارة أسيوط 367.5 الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس/رياضة 366.5 كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية/رياضة 366.5 معهد فنى صحى بنى سويف 366.5 السن عين شمس/رياضة 366.5 تربية شبين الكوم 366.5 تربية بنها 366.5 اثار الفيوم 366.0 معهد فنى صحى رياضه طنطا 366.0 معهد فنى تمريض شبين الكوم جامعة منوفية 365.5 إعلام جامعة جنوب الوادى/رياضة 365.5 السن المنيا/رياضة 365.0 كلية الألسن بنى سويف/رياضة 364.5 معهد فنى تمريض الإسكندرية 363.5 مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 363.5 علوم رياضة القاهرة 363.5 كلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى/رياضة 363.0 تربية السادات 362.5 كلية الألسن سوهاج/رياضة 362.5 علوم رياضة كفر الشيخ 362.5 فنون جميله فنون الاقصر 362.5 كلية الألسن جامعة أسوان/رياضة 362.0 علوم رياضة دمنهور 362.0 تربية الفيوم 361.5 معهد فنى تمريض المنصورة 361.0 تربية كفر الشيخ 361.0 كلية الآثار بالاقصر 360.5 تربية ابتدائى الزقازيق 360.5 تربية حلوان 360.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 360.5 علوم رياضة عين شمس 360.5 زراعه القاهرة 360.0 فنون جميله فنون المنيا 360.0 معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 359.5 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 359.0 علوم رياضة المنصورة 359.0 تربية قنا جامعة جنوب الوادى 358.5 تمريض فرع مطروح 358.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 358.0 معهد فنى صحى أسيوط 357.5 علوم رياضة طنطا 357.5 تجاره المنصورة 357.0 معهد فنى تمريض المنيا 356.5 علوم رياضة حلوان 356.5 علوم رياضة شبين الكوم 356.5 معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 356.5 علوم رياضة بنها 355.5 اثار قنا جنوب الوادى 355.0 علوم رياضة الفيوم 354.0 معهد فنى تمريض الزقازيق 354.0 تربية ابتدائى المنصورة 354.0 كلية الآثار سوهاج 353.5 تربية ابتدائى طنطا 353.5 تربية/رياضه طنطا 353.5 معهد فنى صحى رياضه المنصورة 353.5 تربية ابتدائى المنيا 353.0 معهد فنى صحى سوهاج 353.0 علوم رياضة الزقازيق 352.5 تربية ابتدائى شبين الكوم 352.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 352.0 كلية الاثار جامعة اسوان 351.5 معهد فنى تمريض بفاقوس جامعة الزقازيق 351.5 بنات علوم رياضة عين شمس 351.5 علوم رياضة بورسعيد 351.5 علوم رياضة الإسماعيلية 351.0 تجاره الإسكندرية 350.5 تربية سوهاج 350.5 معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 350.5 تربية/رياضه عين شمس 350.0 علوم العريش/رياضة 350.0 التربية للطفولة المبكرة جامعة الزقازيق 350.0 علوم رياضة جامعة السويس 350.0 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تجارة قنا جامعة جنوب الوادى 349.5 معهد فنى صحى رياضه الزقازيق 349.0 علوم رياضة جامعة دمياط 349.0 علوم رياضة بنى سويف 349.0 علوم رياضة المنيا 349.0 علوم رياضة اسوان 348.5 علوم رياضة سوهاج 348.5 معهد فنى صحى رياضه الإسكندرية 348.5 تجاره جامعة دمياط 348.5 تجاره الزقازيق 348.0 علوم رياضة أسيوط 348.0 فنون جميله فنون حلوان 348.0 تربية/رياضه بور سعيد 348.0 فنون جميله فنون جامعة الإسكندرية 347.5 علوم رياضة قنا جنوب الوادى 347.5 كلية تجارة جامعة أسوان 347.5 كلية علوم/رياضة الوادى الجديد 347.5 تربية بنى سويف 347.5 معهد فنى صحى بور سعيد 347.5 تجاره كفر الشيخ 347.5 تمريض بور سعيد 347.0 تربية/رياضه الزقازيق 347.0 زراعه عين شمس 347.0 تربية ابتدائى دمنهور 346.5 تربية أسيوط 346.0 تربية طفوله طنطا 346.0 كلية البنات تربية عين شمس 346.0 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 345.5 تربية أساسى إسكندرية 345.5 تربية/رياضه الإسكندرية 345.0 تربية ابتدائى السادات 345.0 زراعه الإسكندرية/رياضة 345.0 معهد فنى صحى اسوان 345.0 معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 344.5 تربية/رياضه الفيوم 344.5 تربية/رياضه حلوان 344.0 زراعه دمياط/رياضة 344.0 تجاره بنى سويف 343.5 زراعه دمنهور 343.5 معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 343.5 تجاره القاهرة 343.5 تجاره الإسماعيلية جامعة قناة السويس 343.5 معهد فنى تمريض أسيوط 343.0 تجاره دمنهور 343.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 343.0 تربية ابتدائى كفر الشيخ 343.0 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 343.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 342.5 معهد فنى تمريض بنها 342.5 زراعه القاهرة/رياضة 342.5 معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر جامعة أسيوط 341.5 زراعه عين شمس/رياضة 341.5 تجاره سوهاج 341.5 زراعه الإسكندرية 341.5 معهد فنى صحى رياضه بنها 341.0 معهد فنى صحى رياضه بنى سويف 341.0 تربية طفوله كفر الشيخ 341.0 التربية للطفولة المبكرة جامعة المنوفية 340.5 تربية ابتدائى عين شمس 340.5 معهد فنى صحى إسماعيلية 340.2 رياض اطفال المنصورة 340.0 تجاره عين شمس 339.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 339.5 تربية/رياضه شبين الكوم 339.5 تربية ابتدائى الفيوم 339.5 معهد فنى تمريض بنى سويف 339.5 تجاره طنطا 339.5 تربية بور سعيد 339.0 تربية/رياضه بنها 339.0 تربية/رياضه المنصورة 339.0 نوعية طنطا 338.5 تجاره وإدارة أعمال جامعة حلوان 338.5 تجاره بور سعيد 338.0 ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 336.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.5 تجاره بنها 336.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 336.0 تربية جامعة السويس 336.0 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 336.0 رياض اطفال بورسعيد 335.5 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 335.0 تجاره أسيوط 334.0 معهد فنى تمريض سوهاج 333.5 نوعية الزقازيق 333.5 تربية الإسماعيلية 333.0 تربية فرع الوادى الجديد 333.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 332.5 تربية ابتدائى بنها 332.0 المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 332.0 تربية/رياضة جامعة السادات 331.5 تجاره شبين الكوم جامعة المنوفية 331.5 التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات 331.5 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 331.5 نوعية المنيا 331.0 معهد فنى تمريض الفيوم 331.0 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 331.0 كلية التجارة جامعة العريش 330.7 المعهد الفنى للتمريض بقنا 330.5 تجارة جامعة السادات 330.5 تربية ابتدائى أسيوط 330.5 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 330.0 بنات تربية/رياضه عين شمس 329.5 تربية طفوله الإسكندرية 329.5 تجاره جامعة السويس 329.0 تربية طفوله جامعة دمنهور 329.0 معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 328.5 زراعه كفرالشيخ /رياضة 328.5 عالى هندسة بلبيس 328.0 سياحه وفنادق الإسكندرية 327.5 زراعه سابا باشا الإسكندرية 327.0 العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 327.0 ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 327.0 زراعه المنصورة/رياضة 326.5 تربية تعليم أساسى حلقة ابتدائية حلوان 326.5 نوعية كفر الشيخ 326.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 326.5 السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 326.0 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 326.0 كلية حقوق المنيا 326.0 تربية/رياضه كفر الشيخ 325.5 معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 325.5 تجاره انتساب موجه المنصورة 325.5 تربية/رياضه دمنهور 324.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 324.0 كلية رياض الاطفال أسيوط 324.0 تجاره انتساب موجه الإسكندرية 324.0 التربية للطفولة المبكرة الفيوم 324.0 التربية للطفولة المبكرة المنيا 323.5 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 323.5 كلية الزراعة جامعة دمياط 323.0 كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور 323.0 نوعية الإسكندرية 322.5 معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 321.5 زراعه المنصورة 321.5 معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 321.5 معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 321.5 كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 321.0 معهد فنى صحى رياضه اسوان 321.0 اداب القاهرة 321.0 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 320.5 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 320.5 زراعه اسوان/رياضة 320.5 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 320.0 معهد فنى صحى امبابة 320.0 معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 320.0 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 320.0 تجاره انتساب موجه الزقازيق 320.0 تجاره انتساب موجه حلوان 320.0 تجارة انتساب موجه اسوان 320.0 التربية للطفولة المبكرة جامعة بنى سويف 320.0 الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 320.0 معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 320.0 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 320.0 معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 320.0 تربية ابتدائى بور سعيد 320.0 زراعه طنطا 320.0 مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 320.0 معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 316.5 تربية/ رياضه المنيا 316.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 316.5 Advertisements معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 316.0 معهد فنى صحى رياضة جامعة جنوب الوادى 315.0 معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 313.0 زراعه كفر الشيخ 312.5 رياض اطفال الإسكندرية طالبات 312.5 تربية اسوان 312.5 القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 311.5 معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 310.5 معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 310.0 تجاره انتساب موجه دمنهور 310.0 تربية قنا/رياضة ج.الوادى 309.0 معهد فنى صحى رياضه سوهاج 309.0 تربية/رياضه جامعة السويس 308.5 اداب المنصورة 308.5 تربية ابتدائى بنى سويف 308.0 معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 307.5 تجاره انتساب موجه قاهرة 307.0 تجاره انتساب موجه طنطا 307.0 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 307.0 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 306.5 تربية ابتدائى سوهاج 306.5 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 306.5 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادى 305.0 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 305.0 تربية ابتدائى قنا جامعة الوادى 304.5 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 304.0 زراعه الزقازيق/رياضة 304.0 تجاره انتساب موجه عين شمس 304.0 تربية/ رياضه بنى سويف 303.5 معهد فنى تمريض اسوان 303.5 معهد فنى صحى رياضه أسيوط 303.5 التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة 302.5 رياض الاطفال جامعة الإسكندرية فرع مطروح 302.5 تجاره انتساب م. بنها 302.0 زراعه بنها/رياضة 301.5 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 300.5 زراعه الفيوم/رياضة 300.5 معهد فنى صحى رياضه إسماعيلية 300.0 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 300.0 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 300.0 تربية طفولة قنا جامعة جنوب الوادى طالبات 299.5 تربية طفوله سوهاج طالبات 299.5 تجاره انتساب موجه إسماعيلية جامعة قناة السويس 299.0 سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الإسكندرية 299.0 تجاره انتساب موجه شبين كوم جامعة المنوفية 298.5 زراعه شبين الكوم جامعة المنوفية 298.5 اداب بنها 298.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 298.5 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه أسيوط 297.0 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 296.5 زراعه مشتهر 296.5 نوعية موسيقيه كفر الشيخ 296.0 كلية بنات شعبه طفوله عين شمس 296.0 زراعه المنوفية/رياضة 296.0 حقوق سوهاج 296.0 معهد فنى صحى رياضه امبابة 296.0 اداب عين شمس 295.5 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 295.5 الزراعة والموارد الطبيعية جامعة اسوان 295.0 الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة جامعة الإسكندرية فرع مطروح 294.5 تجاره انتساب موجه بنى سويف 294.5 تربية ش.رياض اطفال جامعة حلوان طالبات 294.5 زراعه الزقازيق 294.0 اداب الإسكندرية 294.0 اداب الزقازيق 293.5 تجاره انتساب موجه أسيوط 293.5 سياحة وفنادق المنيا 293.5 كلية التجارة/انتساب موجه جامعة العريش 293.5 تجاره انتساب موجه سوهاج 293.0 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه المطرية 293.0 الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى ببنى سويف 292.5 زراعه الفيوم 292.0 نوعية المنصورة 291.0 زراعه قناة السويس/رياضة 291.0 نوعية قنا 291.0 تربية نوعية ش.رياض اطفال بالنوبارية جامعة دمنهور 291.0 زراعه المنيا 291.0 زراعه سوهاج 290.5 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه قنا 290.5 تربية ابتدائى جامعة السويس 290.0 التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال 289.0 زراعة قنا جامعة جنوب الوادى 289.0 نوعية الفيوم 288.5 كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 287.5 اداب الفيوم 287.5 نوعية أسيوط 287.0 نوعية موسيقيه بور سعيد 287.0 تربية العريش 286.7 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزى 286.5 تربية/رياضه أسيوط 285.5 اداب حلوان 285.0 تربية/رياضه الإسماعيلية 285.0 زراعه الإسماعيلية جامعة قناة السويس 285.0 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 285.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 285.0 اداب شبين الكوم جامعة المنوفية 285.0 معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 284.5 تربية طفوله جامعة السويس 284.0 حقوق الفيوم 284.0 زراعه أسيوط 283.5 حقوق دمياط 283.0 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 282.5 اداب طنطا 282.5 اداب كفر الشيخ 282.0 معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 281.5 تربية رياضيه بنات شبين الكوم 281.5 اداب دمنهور 281.0 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وإدارية) جامعة الزقازيق 280.7 ك.ت. فنى صناعى إسكندرية 280.5 الفنى للفنادق بور سعيد 280.5 معهد فنى تمريض حلوان 280.5 زراعه فرع الوادى الجديد 280.5 سياحه وفنادق الاقصر 279.0 تربية رياضيه بنين شبين الكوم 278.5 كلية العلوم الزراعيه البيئيه بالعريش 278.0 كلية التعليم الصناعى جامعة بنى سويف 278.0 سياحه وفنادق المنصورة 278.0 كلية التعليم الصناعى بجامعة السويس 277.5 اداب انتساب موجه القاهرة 277.0 اداب انتساب موجه المنصورة 276.0 تربية ابتدائى الإسماعيلية 276.0 حقوق بنى سويف 275.5 اداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5 معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم تسويق وادارة اعمال 274.5 حقوق اسوان 273.5 اداب اسوان 273.5 معهد فنى تمريض القاهرة 273.0 معهد فنى تمريض مستشفى تخصصى عين شمس 273.0 نوعية موسيقيه المنيا 272.5 اداب انتساب موجه عين شمس 272.0 كلية أداب بورسعيد 271.5 اداب قنا جامعة جنوب الوادى 271.5 اداب دمياط 271.0 اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية 271.0 الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس 270.5 نوعية موسيقيه المنصورة 270.0 تربية ابتدائى الغردقه جنوب الوادى 270.0 اداب انتساب موجه بنها 269.5 اداب بنى سويف 269.5 ك.ت. فنى صناعى المطريه 269.0 نوعية جيزه 269.0 معهد فنى تمريض الإسماعيلية 269.0 معهد فنى تمريض اورام القاهرة 269.0 ش.مطاعم فنى سياحة إسكندرية 269.0 تربية طفوله الإسماعيلية 268.5 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 268.0 اداب المنيا 268.0 كلية التعليم الصناعى جامعة سوهاج 267.5 اداب أسيوط 267.5 حقوق قنا جنوب الوادى 266.5 اداب العريش 266.5 كلية البنات آداب عين شمس 266.5 معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات 266.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 266.0 مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 265.0 حقوق القاهرة 265.0 اداب انتساب موجه حلوان 265.0 معهد فنى تمريض عين شمس 264.5 ك.ت. فنى صناعى الصحافه 264.0 حقوق عين شمس 263.5 دار العلوم جامعة القاهرة 263.5 اداب انتساب موجه الزقازيق 262.5 اداب انتساب موجه دمنهور 261.5 تربية ش.رياض اطفال جامعة دمياط طالبات 261.5 اداب سوهاج 261.5 معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 261.0 معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 260.5 اقتصاد منزلى شبين الكوم جامعة منوفية 260.5 اداب فرع الوادى الجديد 260.5 نوعية موسيقيه قنا 260.0 تربية رياضية بنات المنصورة 260.0 تربية طفولة فرع الوادى جديد 260.0 ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس 260.0 مصر العالى شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 259.5 سياحه وفنادق الفيوم 259.0 تربية طفولة أسوان 259.0 اداب انتساب موجه كفر الشيخ 258.5 تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان 258.5 حقوق الإسكندرية 258.0 حقوق أسيوط 258.0 اداب انتساب موجه شبين الكوم جامعة منوفية 258.0 اداب انتساب موجه الفيوم 257.5 تربية ابتدائى اسوان 257.0 العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 257.0 العالى ترميم الآثار بأبى قير 257.0 اداب انتساب موجه طنطا 256.5 البنات شعبة اقتصاد منزلى عين شمس 256.0 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف 256.0 كلية السياحة والفنادق بنى سويف 256.0 كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس 255.5 حقوق حلوان 255.5 تربية ابتدائى جامعة دمياط 255.0 سياحه وفنادق الإسماعيلية جامعة قناة السويس 254.5 اداب انتساب موجه الإسماعيلية 254.5 العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 254.5 حقوق بورسعيد 254.5 ك.ت. فنى صناعى قنا 254.0 نوعية بنها 254.0 تربية رياضية بنين الفيوم 254.0 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 254.0 حقوق انتساب موجه سوهاج 254.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 253.5 تربية نوعية اسوان 253.0 العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 253.0 اداب انتساب موجه اسوان 253.0 دار العلوم الفيوم 252.5 الآداب والعلوم الإنسانية انتساب موجه بالسويس 252.0 نوعية فنيه جامعة دمياط 252.0 العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 252.0 نوعية موسيقيه أسيوط 252.0 دار العلوم المنيا 252.0 اداب انتساب موجه بورسعيد 252.0 تربية رياضيه بنين جامعة دمياط 251.5 تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى 251.0 تربية اسوان/رياضة 251.0 كلية دار العلوم اسوان 251.0 اداب انتساب موجه قنا جامعة جنوب الوادى 251.0 حقوق بنها 251.0 تربية رياضية بنين اسوان 250.5 ع.دولى إعلام مدينةالشروق 250.4 كلية التربية الرياضية بالعريش بنات 250.2 نوعية فنيه كفر الشيخ 250.0 تربية جامعة دمياط 250.0 دار العلوم انتساب موجه جامعة القاهرة 250.0 اداب انتساب موجه جامعة دمياط 249.5 حقوق الزقازيق 249.0 خدمه اجتماعيه حلوان 249.0 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان 249.0 تربية سوهاج/رياضة 248.7 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة ادارة الاعمال) 248.5 اقتصاد منزلى حلوان 248.0 تربية/رياضه العريش 248.0 خدمه اجتماعيه الفيوم 248.0 العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 248.0 الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 248.0 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) جامعة الزقازيق 247.5 اداب انتساب موجه بنى سويف 247.5 المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 247.5 تربية نوعية منيه النصر جامعة المنصورة 247.1 حقوق انتساب موجه المنصورة 247.0 حقوق طنطا 247.0 اداب انتساب موجه العريش 247.0 خدمه اجتماعيه أسيوط 247.0 تربية/رياضه جامعة دمياط 247.0 تربية رياضيه بنين الإسكندرية 246.5 حقوق انتساب موجه القاهرة 246.5 تربية/رياضة فرع الوادى الجديد 246.0 خدمه اجتماعيه اسوان 246.0 نوعية عباسيه 246.0 اداب انتساب موجه أسيوط 246.0 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 246.0 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 245.0 تربية ابتدائى فرع مرسى مطروح 245.0 نوعية موسيقيه طنطا 244.5 اداب انتساب موجه المنيا 244.5 سياحة وفنادق جامعة السادات 244.5 حقوق انتساب موجه بنى سويف 244.0 العالى للغات بمصر جديده 244.0 تربية ابتدائى العريش 244.0 حقوق انتساب موجه اسوان 243.5 تربية ابتدائى فرع وادى جديد 243.0 حقوق انتساب موجه عين شمس 243.0 حقوق شبين الكوم جامعة منوفية 243.0 الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 242.0 تربية نوعية ميت غمر جامعة المنصورة 242.0 معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 242.0 عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 241.5 الفنى التجارى بدمياط 241.5 كلية التربية الرياضية فرع مطروح جامعة الإسكندرية بنين 241.5 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 241.0 القاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم 240.5 حقوق انتساب موجه حلوان 240.5 الفنى لترميم الآثار بالاقصر 240.0 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادى 240.0 العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 240.0 العالى للغات 6 اكتوبر 240.0 كلية دار العلوم انتساب موجه اسوان 240.0 تربية نوعية بفرع مطروح جامعة الإسكندرية 240.0 كلية التربية الفنية جامعة المنيا 240.0 حقوق انتساب م بنها 239.5 نوعية بور سعيد 239.5 تربية رياضيه / بنات طنطا 239.5 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه 239.5 نوعية جامعة دمياط 239.0 تربية نوعية بنها شعبة موسيقية 239.0 نوعية اشمون 239.0 خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان 239.0 اداب انتساب موجه سوهاج 239.0 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 239.0 حقوق انتساب موجه شبين الكوم جامعة منوفية 238.5 خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم 238.5 ك.ت. فنى صناعى شبرا 238.5 كلية التربية الرياضية بالعريش بنين 238.2 اداب انتساب موجه فرع الوادى الجديد 238.0 خدمة اجتماعيه انتساب موجه أسيوط 238.0 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 238.0 ك.ت. فنى صناعى بنها 238.0 حقوق المنصورة 238.0 دار العلوم انتساب موجه المنيا 238.0 حقوق انتساب موجه أسيوط 238.0 تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر جامعة المنصورة 238.0 كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد 238.0 حقوق انتساب موجه الزقازيق 237.5 معهد الوادى العالى للعلوم الإدارية قسم محاسبة 237.5 حقوق انتساب موجه طنطا 237.0 القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 237.0 معهد عالى حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة 236.5 طيبة العالى شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 236.5 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان 236.0 نوعية فنيه اشمون 235.0 تربية رياضيه بنين بور سعيد 234.5 الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 234.0 الفنى التجارى بالمحله الكبرى 234.0 تربية موسيقيه حلوان 234.0 تربية رياضية بنين سوهاج 234.0 كلية تربية رياضية بنين الوادى الجديد 234.0 العبور العالى ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 233.5 تربية ش موسيقية الإسماعيلية 233.0 الفنى للفنادق قنا 232.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 232.5 ك.ت. فنى صناعى نجع حمادى بنين 232.0 التربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الموسيقية 231.5 حقوق جامعة السادات 231.0 ك.ت. فنى صناعى قويسنا 231.0 الجزيره العالى للاتصال والإعلام بالمقطم 231.0 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 230.5 نوعية فنيه الإسكندرية 230.5 العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 230.5 الفنى التجارى بالزقازيق 230.0 الفنى التجارى بقويسنا 230.0 الفنى التجارى بالمنصورة 230.0 ك.ت. فنى صناعى سوهاج 230.0 عالى إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 230.0 المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 229.5 العالى للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 229.5 تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر جامعة المنصورة 229.5 الفنى التجارى بطنطا 229.0 الفنى التجارى بدمنهور 229.0 ك.ت. فنى صناعى بور سعيد 229.0 الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 228.5 النيل العالى للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 228.5 تربيه شعبة تربية فنيه الإسماعيلية 228.5 الفنى التجارى بقنا 228.0 الفنى التجارى باسوان 228.0 العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه 228.0 الفنى التجارى ببنها 228.0 ك.ت. فنى صناعى الزقازيق 228.0 ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان 228.0 العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 227.5 الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم 227.5 نوعية موسيقيه اشمون 227.5 معهد عالى تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 227.5 ك.ت. فنى صناعى المحله الكبرى 227.0 الفنى التجارى بأسيوط 227.0 الفنى التجارى بسوهاج 227.0 الفنى التجارى ببور سعيد 227.0 نوعية فنيه بورسعيد 227.0 الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا 227.0 نوعية فنيه جيزة 227.0 العالى إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 226.5 نوعية فنيه الفيوم 226.0 الفنى التجارى ببنى سويف 226.0 نوعية فنيه الزقازيق 226.0 نوعية فنيه طنطا 226.0 الفنى التجارى بالمطريه 226.0 الفنى التجارى بالإسكندرية 226.0 ك.ت. فنى صناعى اسوان 226.0 تربية رياضية بنات سوهاج 226.0 نوعية فنيه عباسيه 225.5 تربية رياضيه بنين المنصورة 225.5 تربية رياضيه / بنات بورسعيد 225.0 تربية رياضيه بنات الإسكندرية 225.0 تربية رياضيه بنين حلوان 225.0 تربية رياضيه بنات بالجزيرة جامعة حلوان 225.0 نوعية فنيه قنا 225.0 تربية رياضيه بنين كفر الشيخ 225.0 تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ 225.0 تربية رياضية /بنات قنا 225.0 تربية نوعية فنية اسوان 225.0 نوعية فنيه أسيوط 225.0 كلية التربية الرياضية بنين جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 225.0 تربية رياضيه بنين أسيوط 225.0 تربية رياضيه / بنات أسيوط 225.0 الفنى التجارى بالروضه 225.0 الفنى التجارى بشبرا 225.0 تربية رياضيه بنين طنطا 225.0 تربية رياضية بنات اسوان 225.0 كلية التربية الرياضية بنات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 225.0 تربية رياضيه بنين الزقازيق 225.0 رياضيه بنات الزقازيق 225.0 الفنى التجارى بالعريش 225.0 العالى للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 225.0 نوعية فنيه المنصورة 225.0 العالى إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 225.0 العالى تسويق شعبة تسويق تجمع أول 225.0 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 225.0 ك.ت. فنى صناعى بئرالعبد شمال سيناء 225.0 تربية رياضيه بنين بنى سويف 225.0 تربية رياضيه / بنات بنى سويف 225.0 تربية رياضيه بنين جامعة السادات 225.0 تربية رياضيه / بنات جامعة السادات 225.0 تربية نوعية بنها شعبة تربية فنيه 225.0 تربية رياضية بنين بنها 225.0 معهد عالى دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 225.0 نوعية فنية بفرع مطروح جامعة الإسكندرية 225.0 تربية رياضيه بنين المنيا 225.0 تربية رياضيه / بنات المنيا 225.0 تربية رياضية بنات الفيوم 225.0 تربية نوعية ش. تربية فنية بالنوبارية جامعة دمنهور 225.0 العالى دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 224.5 العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول 224.5 العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 224.5 معهد عالى حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 224.5 النيل العالى للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 224.0 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 224.0 تربية نوعية موسيقية اسوان 224.0 التكنولوجى العالى إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 224.0 المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج 224.0 معهد الألسن العالى بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 223.5 العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 223.5 طيبة العالى شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 223.5 معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة 223.0 المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية 223.0 المدينة العالى للغات الدولية بشبرامنت 222.5 العالى حاسبات و نظم تجمع أول 222.0 تربية طفولة الغردقة 222.0 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 221.5 تربية نوعية ش. تربية موسيقية بالنوبارية جامعة دمنهور 221.0 الفنى للفنادق المطريه 220.0 ش.مطاعم فنى سياحة مطريه 219.0 تربية نوعية موسيقية إسكندرية 219.0 المعهد العالى للغات بالمنصورة 218.5 تربية ش.طفولة العريش 218.2 طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 218.0 تربيه شعبة تربية فنيه جامعة السويس 218.0 الفنى للفنادق الإسكندرية 218.0 نوعية موسيقيه جيزه 217.0 نوعية موسيقيه الزقازيق 215.0 معهد المنيا العالى للغات 215.0 عالى علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية 214.0 نوعية موسيقيه عباسيه 213.0 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 213.0 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 213.0 نوعية موسيقية بفرع مطروح جامعة الإسكندرية 213.0 الفراعنة العالى إدارة أعمال 211.0 معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 211.0 معهد عالى تعاون زراعى شعبة تسويق دولى شبرا الخيمة 211.0 العالى للدراسات الادبية كنج مريوط 209.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 209.5 المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات 209.5 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 209.0 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 209.0 العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 209.0 العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 208.0 معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد أسيوط بمصروفات 207.0 معهد عالى تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 206.5 عالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 206.0 العالى للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.5 معهد الألسن العالى بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 205.0 معهد عالى طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 205.0 العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 205.0

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب العلمى.. إليك قائمة بالحدود الدنيا للكليات فى تنسيق 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.