فيديو.. قوافل طبية من وزارة الداخلية لعلاج المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وذلك استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد"، من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية، التى تضطلع به أجهزة الوزارة لتبنى المبادرات والأنشطة الإنسانية إيماناً بالمسئولية المجتمعية للوزارة، لبناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.

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