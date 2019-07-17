عكاشة: "انا وابن عمى بنساعد الغريب" يوفر فرص عمل لأصحاب الصنعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خطوة نحو القضاء على البطالة ومساعدة الشباب من العاطلين على ايجاد فرصة لكسب الرزق، أعلن الإعلامى توفيق عكاشة عن عدد من فرص العمل لأصحاب الصنعة مما يجيدون الحرف، وذلك من خلال جروب أنا وابن عمى بنساعد الغريب الذى دشنته جمعية رسالة للأعمال الخيرية قبل شهرين من الآن ونجح فى استقطاب المصريين حيث وصل عدد مشترى كالجروب لنحو 4 ملايين مشترك.
وأعلن عكاشة أن عدد من أصحاب المصانع والشركات قاموا بالتواصل مع الجروب بهدف توفير فرص عمل لأصحاب الحرف من المصريين المشتركيين فى الجروب وبالفعل تم الأستجابة لهم من قبل القائمين على الجروب.
يذكر أن جروب أنا وابن عمى بنساعد الغريب نجح فى أن يكون حلقة وصل بين القادرين وغير القادريين من المصريين ليصبح أول مجتمع خير الكترونى فى مصر.
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