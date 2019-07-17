برلماني: وزارة الري وعدت بحل أزمة محطة مياه قرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عرض الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أزمة محطة مياه القرين بالشرقية التي جرى تخصيص 200 مليون جنيه لإنشائها، مؤكدًا أن الوزارة تعنتت في تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيلها.

وأكد سويلم، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنه قدم عددًا من طلبات الإحاطة بشأن تلك المشكلة، خاصة أن وزارة الري رفضت الموافقة على سحب 43 ألف متر مكعب من ترعة الإسماعيلية للبدء في إنشاء محطة مياه القرين ووافقت فقط على 10 آلاف متر مكعب.

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وأشار سويلم، إلى أن نائب وزير الرى للاتصال السياسي طالب خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بسرعة الموافقة للبدء في إنشاء محطة مياه القرين العملاقة لإنهاء أزمة المياه في المدينة وقرى مركز أبوحماد، لافتًا إلى أن نائب الوزير وعد بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.

وكشف سويلم عن طرح مشكلة محور السلام بمدينة أبوحماد وتعنت هيئة السكة الحديد ورفضها إنشاء المحور إلا بعد سداد 500 ألف جنيه إيجار سنوي من المحافظة رغم كونه طريق عام سيساهم في القضاء على أزمة المرور بمدينة أبوحماد بالشرقية.

وشدد سويلم، على أهمية الموقع الاستراتيجى لمدينة أبوحماد خاصة إنها تربط مدن القناة وسيناء بمحافظات شرق الدلتا وهو الأمر الذى يتطلب سرعة إنشاء المحور مشيرًا إلى أن اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية والنائب أحمد السجيني رئيس اللجنة وعدا بالتدخل للحصول على موافقة هيئة السكة الحديد على تنفيذ المشروع.