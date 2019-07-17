مستشار الحكومة: رئيس الوزراء يتابع بنفسه أزمة انقطاع المياه في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتابع بنفسه أزمة انقطاع المياه في بورسعيد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأزمة في طريقها للحل.
وكتب يونس عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إلى أهالينا في محافظة بورسعيد.. أبلغت رئيس الوزراء بشكواكم من انقطاع المياه، وعلى الفور اتصل بوزير الرى ومحافظ بورسعيد والمشكلة فى طريقها للحل.. ورئيس الوزراء يتابع بنفسه".
كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقد اجتماعًا مع قيادات إدارة الري بمنطقة القناة وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، لمناقشة أسباب تكرار مشكلة انقطاع مياه الشرب بعدة أحياء أو انخفاض الكميات الواردة في أحياء أخري.
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