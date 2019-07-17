وزير الأوقاف: الصحافة المتخصصة صنعت جيلًا من كبار الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قال وزير الأوقاف، إن نقابة الصحفيين المصريين هي صرح كبير يستحق كل الاحترام والتقدير، والصحفيين هم المدافعين عن الحق والحقوق.

جاء ذلك في كلمته بختام دورة تدريبية في تحرير الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء.

وقال إن هذه الدورة بداية لنقلة نوعية في التعاون بين النقابة والوزارة في قضايا وطنية مشتركة، مؤكدًا أن هناك بُعدًا آخر هو حكم التخصص العلمي، والمعني بالكتابة الصحفية.

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وتابع: "عندما نتحدث عن الخبر الصحفي، الانطباع في ذهن بعض العامة يبدأ بالصحافة الإخبارية فقط، أما الصحافة المتخصصة صنعت جيلًا من العلماء، وهناك أبواب متخصصة في السياسة، صنعت شخصيات سياسية بارزة، وغيرهم في الكتابة الاقتصادية، صنعت خبراء اقتصاديين كبار، وأنا شخصيًا استفدت كثيرًا من الكتابة الأدبية المتخصصة، وفي السنوات الثلاث الأخيرة، وخاصة في الصحف القومية، تميزت بالتواصل والتعاون مع الوزارة، ونظمنا مسابقات رمضانية وبمناسبة المولد النبوي، بالإضافة إلى 50 ندوة مشتركة مع مجلة عقيدتي، وهناك تواصل مع الصفحات الدينية والصحف الدينية، بتلك المؤسسات، وغير ذلك".

وأعلن وزير الأوقاف، تنظيم دورة تدريبية أخرى بين النقابة والوزارة للواعظات، حول قواعد تحرير المقال الديني، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام، بالإضافة إلى مجموعة دورات لمحرري الشأن الديني، وذلك بالتعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الدورة هي الأولى وليست الأخيرة، لافتًا إلى أن الهواية وحدها لا تكفي، ولكن يجب إصقالها بالخبرة والممارسة.