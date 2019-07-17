نقيب الصحفيين: تجديد الخطاب الديني في السلوك وليس الكتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن التعاون المثمر بين النقابة ووزارة الأوقاف، في تجديد الخطاب الديني، يأتي في مصلحة البلاد، مؤكدًا أن الوزارة والنقابة بإمكانهم أن يعبروا عن تجديد الخطاب الديني معًا.
جاء ذلك خلال ختام دورة تدريبية نظمتها النقابة بالتعاون مع الوزارة للصحفيين، لتجديد الخطاب الديني وتحرير الخبر الديني، والتي استمرت لمدة 5 أيام متتالية.
وأضاف أن تجديد الخطاب الديني ليس في الكتب والوثائق، ولكن في السلوك والمعاملات وطريقة التفكير، مؤكدًا أن هذه الدورة ستكون فاتحة تعاون بين النقابة والوزارة، وذلك من أجل خدمة البلاد.
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