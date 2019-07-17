الأوقاف: 17 مليون جنيه مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تجاوز مبيعات صكوك الأضاحي بالمديريات الإقليمية 17 مليون جنيه حتى الآن.

وقرر الوزير، "صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، لمديريتي الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما في الصكوك أكثر من ألف صك".

وأعلن الوزير "صرف مكافأة قدرها 15 ألف جنيه للمديرية التي تصل إلى 500 صك قبل نهاية شهر يوليو الجاري، و50 ألف جنيه مكافأة لأول مديرية تحقق الـ1000 صك".