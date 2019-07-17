"خطط رفع الكفاءة".. تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الدفاع ورئيس الأركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة وإعداده وتدريبه وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة، وبما يتناسب مع تطور المهام التي تقوم بها في حماية الوطن وصون إنجازات ومكتسبات شعبه العظيم.

Advertisements

من جانبه، استعرض القائد العام للقوات المسلحة خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، وذلك في ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة، بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

كما عرض الفريق أول محمد زكي التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة بما يساهم في نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والتعرف على العقائد القتالية لمختلف جيوش الدول، والتدريب فى مختلف مسارح العمليات، ودعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشار الرئيس إلى ضرورة مواكبة أحدث النظم العالمية في التسليح والتدريب لتتماشى مع التطورات المتلاحقة التي تتميز بها جيوش الدول المتقدمة، معرباً عن متابعته المستمرة واهتمامه ببرامج الإعداد لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التي تساهم في دعم القوات المسلحة بخيرة من شباب الوطن ليتواصل عطاء رجال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل، مؤكداً أن مصر تسابق الزمن من أجل بناء دولة عصرية حديثة تلبي طموحات الشعب المصري العظيم الذي تحمل الكثير من أجل بناء الوطن.

ووجه الرئيس التحية والتقدير في نهاية الاجتماع لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً برعاية أسر الشهداء وتوفير كافة سبل الاهتمام.