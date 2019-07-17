الأحد.. سماع أقوال مقدمي البلاغات ضد اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أجلت نيابة الأموال العامة، سماع أقوال مقدمي البلاغات ضد اتحاد كرة القدم، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم إفريقيا، للأحد المقبل، بحسب مصدر قانوني.

وكان النائب العام، أحال في وقت سابق البلاغات المقدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها.

وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ 16.

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وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وذكرت البلاغات، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.

تجدر الإشارة إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن نيابة الأموال العامة سوف تحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم أفريقيا، موضحًا أن من حق الشعب المصري معرفة كل ما يجري.

وأضاف "سويلم"، أن الجهات الرقابية تحقق فيما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة؟، مشيرًا إلى أن النيابة ستستمع لأقوال أعضاء الاتحاد 22 يوليو المقبل، فيما يتعلق بخروج مصر من مونديال روسيا.