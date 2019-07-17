بعد سرقة 5 سيارات بالقليوبية.. عصابة الـ "سواقين" في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الأمن بالقليوبية، ألقي القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

تحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها، أكدت قيام "سائق"، 35 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، سبق اتهامه في 3 قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه) مراقب هارب على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" 5 سنوات، "سائق، 32 سنة، سبق اتهامه في قضيتين "سرقة بالإكراه، سرقة حيوانات" مراقب هارب على ذمة قضية "سرقة بالإكراه" 3 سنوات. "سائق، 39 سنة، سبق اتهامه في قضية "أموال عامة" ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا "تبديد – إيصال أمانة"، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا بارتكابهم (5) وقائع سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط جميع السيارات المستولى عليها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.