بحجم تعاملات 30 مليون جنيه.. ضبط مدير شركة برمجيات لاتجاره في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدير شركة لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصري ومليون دولار أمريكي.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية، مقيم بمحافظة القاهرة، باستخدام حسابه البنكي وحسابات شركته في إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل في مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري في حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، ويعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو 30 مليون جنيه مصري، مليون دولار أمريكي، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.