الداخلية تواصل حملاتها لإزالة تعديات الزراعات وأملاك الدولة وبحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، والدقهلية، ودمياط".

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج، وبدأت بنطاق مديرية أمن الدقهلية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة 8914 حوش وسدود، أعمال تنميه وتطوير لمساحه (2535 فدان)، وتأمين تنفيذ 360 قرار إزالة، ورفع ردم مخلفات البناء على مساحة 4750 مترًا مربعًا، وتأمين تنفيذ قرار 530 حالة تعد، وضبط عدد كبير من اللانشات المخالفة للصيد بالكهرباء وسيارات تهريب الزريعة. بحيرة المنزلة.

كما تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على المسطح المائي للبحيرة والمبان المخالفة بنطاق محافظة بورسعيد، وضبط العديد من حالات الصيد المخالف.

ونجحت الجهود في تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات الواقعة بالبحيرة بنطاق محافظة دمياط على مساحات مختلفة، تمثلت في إزالة العديد من حالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة والمواطنين، وتأمين عدد من القرارات الصادرة بشأن إزالة التعديات الواقعة على المسطح المائي للبحيرة.