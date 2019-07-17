محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن حملات مكثفة، على كافة مواقف السيارات وإعادة الانضباط للشارع المصري، وضبط حالات سير المركبات بدون لوحات معدنية. وأسفرت الجهود خلال الـ 10 أيام الماضية بمشاركة مديريات الأمن عن ضبط (484291) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها ضبط (53661) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، ضبط (363) مخالفة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. (5517) مخالفة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية"، و1458 مخالفة سيارة "بدون لوحات معدنية - بدون لوحات أمامية أو خلفية". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة الـ 10 أيام.. "الرادارات" تلتقط 480 ألف مخالفة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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