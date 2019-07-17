الأمن العام: تنفيذ 79 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث بمديريات الأمن خلال 24 ساعة من تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة خلال حملات عدة بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات عن تنفيذ 79348 حكم قضائي متنوع وذلك على النحو التالي 338 حكم جناية و22915 حكم حبس جزئي و4199 حكم حبس مستأنف و41776 حكم غرامة و10120 حكم مخالفة.
جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
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