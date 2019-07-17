ضبط 4 تشكيلات عصابية و180 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين على القانون وحائزي السلاح والمطلوبين أمنياً.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري، 160 قضية مخدرات، 27036 مخالفة مرورية، 1610 مخالفة مرافق، وتنفيذ 79348 حكم قضائي متنوع.

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ونجحت الأجهزة في ضبط 33 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، 4 هارب من تنفيذ حكم المراقبة، 4 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهما ارتكبوا (21) حادث متنوع، 18 متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.