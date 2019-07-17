بالفيديو.. قوافل الداخلية الطبية تجوب القرى الأكثر احتياجاً للكشف على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تواصل وزارة الداخلية، تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجاً، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية التي تضطلع به أجهزة الوزارة لتبني المبادرات والأنشطة الإنسانية إيماناً بالمسئولية المجتمعية للوزارة لبناء جسور الثقة والتعاون مع جمهور المواطنين.

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