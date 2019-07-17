مصر | النيابة تستبعد التهم الموجهة لمدير مشرحة زينهم والطب الشرعي في واقعة تبديل جثتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستبعد التهم الموجهة لمدير مشرحة زينهم والطب الشرعي في واقعة تبديل جثتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، استبعاد التهم الموجهة لمدير مشرحة زينهم والطب الشرعى، واثنين آخرين من عمال السفارة الإريترية، في واقعة تبديل جثمان فتاتين يحملان الجنسية الليبية والإريترية، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل فني تشريح، بضمان وظيفته، وعامل بالمشرحة بضمان محل إقامته، علي ذمة التحقيقات.

كما طالبت تحريات المباحث حول واقعة تبديل جثتين لفتاتين، داخل مشرحة زينهم، كما طلبت ضبط وإحضار باقي المتهمين لسماع أقوالهم حول الواقعة.

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وكانت أجرت النيابة العامة التحقيق مع كل من الدكتور أيمن حسان مدير عدد من مسئولي التشريح في مشرحة زينهم لتورطهم فيتبديل جثة فتاه ليبية.

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء قيام محسن نصر حانوتي سفارة إريتيريا بالقاهرة باستلام جثة فتاه إريترية 18 سنة.

وتبين أن الجثة تم تسليمها إلى محمد العريف حانوتي سفارة ليبيا عن طريق الخطأ وتم سفرها إلى دولة ليبيا، وتبين أن السلطات الليبية تحفظت على الجثة في إحدى المستشفيات الليبية تحت تصرف النيابة العامة الليبية، والتي فتحت تحقيقا في الواقعة.