مصر | "كانت بتعلق الستارة".. سقوط ربة منزل من الطابق الثالث بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت بتعلق الستارة".. سقوط ربة منزل من الطابق الثالث بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المرج، التحقيق في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة شقتها وأصيبت بجروح خطيرة بسبب اختلال توازنها ثناء تركيبها ستارة في بلوكونة الشقة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بسقوط ربة منزل من الطابق الثالث، وأصيبت بكسور خطيرة، وتم نقلها إلى المستشفى، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن ربة منزل كانت تركب "ستارة" فى بلكونة شقتها ولكنها اختل توزانها فسقطت.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.