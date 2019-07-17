أخبار مصر | هاني يونس: رئيس الوزراء يتابع مشكلة انقطاع المياه في بورسعيد بنفسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس: رئيس الوزراء يتابع مشكلة انقطاع المياه في بورسعيد بنفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، رسالة إلي أهالي بورسعيد بشأن انقطاع المياه بالمحافظة.

وقال يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه أبلغ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشكلة انقطاع المياه ببورسعيد وقام بالاتصال بوزير الري لحل المشكلة .

وجاءت تدوينه يونس كالتالي: "إلى أهالينا فى محافظة بورسعيد، أبلغت رئيس الوزراء بشكواكم من انقطاع المياه، وعلى الفور اتصل بوزير الرى ومحافظ بورسعيد والمشكلة فى طريقها للحل، ورئيس الوزراء يتابع بنفسه".