أخبار مصر | 'الصحفيين' و'الأوقاف' يكرمان المشاركين بدورة تدريبية لتجديد الخطاب الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' و'الأوقاف' يكرمان المشاركين بدورة تدريبية لتجديد الخطاب الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت نقابة الصحفيين، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، اليوم، الزملاء الصحفيين المشاركين بدورة تدريبية لتجديد الخطاب الديني، وتحرير الخبر الديني، والي تنظمتها النقابة بالتعاون مع الوزارة لمدة 5 أيام متتالية.

جاء ذلك بمقر النقابة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة ورئيس لجنة التدريب والتطوير.

وأعلن وزير الأوقاف، عن دورة تدريبية جديدة للواعظات، سيتم تنظيمها بالتعاون بين النقابة والوزارة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.