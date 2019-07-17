أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: دورات تدريبية جديدة للصحفيين يتم تنظيمها لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: دورات تدريبية جديدة للصحفيين يتم تنظيمها لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، عن مجموعة من الدورات التدريبية، التي ستنظمها اللجنة الفترة المقبلة، والتي يُنظم البعض منها لأول مرة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات دورة تدريبية نظمتها وزارة الأوقاف مع النقابة، حول تجديد الخطاب الديني، وتدريب الزملاء الصحفيين على تحرير الخبر الديني، وذلك بحضور الوزير محمد مختار جمعة، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر النقابة.