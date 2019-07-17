أخبار مصر | بعد زيارته لمتحف التحرير.. رئيس الفيفا: تاريخ مذهل ومستقبلًا عظيمًا لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد زيارته لمتحف التحرير.. رئيس الفيفا: تاريخ مذهل ومستقبلًا عظيمًا لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم رئيس الفيفا زيارته للمتحف المصري بالتحرير اليوم بعبارة “تاريخ مذهل ومستقبلا عظيما لمصر"، حيث دون چيانى إنفانتينو، كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف ووصف فيها زيارته داخل قاعات المتحف بالرائعة والمبهرة وأن المتحف يعرض قطع أثرية تعبر عن تاريخ وحضارة و ثقافة الإنسانية جميعا.

وانبهر رئيس الفيفا بالمسار الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين وطريقة تعرفهم على القطع الأثرية بطريقة برايل، والذي افتتحه وزير الآثار بالمتحف في شهر يونيو بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

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ويضم المسار 12 قطعة أثرية تنتمي لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، بدءً من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني، كما أن القطع المختارة لعرضها في المسار مصنوعة من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، ويستطيع فاقد البصر خلال جولته في المسار التعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الأثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

وفي نهاية اللقاء أهدته صباح عبد الرازق ميد عام المتحف مستنسخ أثري لتمثال علي شكل آدمي علي رأسه تاج المعبود شو.

يذكر أن رئيس الفيفا زار المتحف المصري في التحرير منذ قليل وذلك على هامش زيارته لمصر.