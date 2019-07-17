أخبار مصر | جمال عبدالرحيم: المهنة أصبحت الأحوج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم: المهنة أصبحت الأحوج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، إن نقابة الصحفيين طالما احتضنت الشعب المصري، مؤكدًا أن المهنة أصبحت الأحوج إلى تدريب لتطوير الصحافة الورقية، والانتقال للصحافة الإلكترونية، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المهنة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات دورة تدريبية نظمتها وزارة الأوقاف مع النقابة، حول تجديد الخطاب الديني، وتدريب الزملاء الصحفيين على تحرير الخبر الديني، وذلك بحضور الوزير محمد مختار جمعة، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر النقابة.

وأعلن "عبدالرحيم" عن مجموعة من الدورات التدريبية، التي ستنظمها اللجنة الفترة المقبلة، والتي يُنظم البعض منها لأول مرة.