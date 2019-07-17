أخبار مصر | رئيس الفيفا يزور المتحف المصري بالتحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفيفا يزور المتحف المصري بالتحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل منذ قليل المتحف المصري بالتحرير چيانى إنفانتينو، (Gianni Infantino) رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، في زيارة له للمتحف على هامش تواجده في مصر لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة القادم.

وكان في استقباله بالمتحف السيدة صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، حيث اسطحبته في جولة داخل قاعات العرض المختلفة للمتحف.

وأشارت إلى أن الجولة بدأت بزيارة المعرض المؤقت "الرياضة عبر العصور" والذي افتتحه الدكتور خالد العناني وزير الاثار في شهر يونيو بمناسبة الاحتفال باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية 2019، حيث يضم المعرض 96 قطعة اثرية تعبر عن الألعاب الرياضية التى حازت على اهتمام المصريون القدماء للحفاظ على اللياقة البدنية، كما اهتموا بتدريب أبنائهم على ممارسة الألعاب الرياضية منذ الصغر.

كما زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) قاعة المومياوات الملكية ومجموعة مقتنيات يويا وتويا و قاعة تانيس و قاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون، حيث ابدي اعجابة الشديد بالمتحف و ما يضمه من قطع اثرية فريدة و عريقة وخاصة القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون و تمثال شيخ البلد و تمثالي الملك امنحتب الثالث و زوجته الملكة تي و تمثال الملك خفرع.