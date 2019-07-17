أخبار مصر | دورة تدريبية للواعظات بالتعاون بين 'الصحفيين' و'الأوقاف'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية للواعظات بالتعاون بين 'الصحفيين' و'الأوقاف' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تنظيم دورة تدريبية بين الوزارة ونقابة الصحفيين، للواعظات الدينيات، حول قواعد تحرير المقال الديني، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام، بالإضافة إلى مجموعة دورات لمحرري الشأن الديني، وذلك بالتعاون بين الوزارة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال خلال ختام دورة تدريبية لتجديد الخطاب الديني بين الوزارة ونقابة الصحفيين، اليوم، إن هذه الدورة هي الأولى وليست الأخيرة، لافتًا إلى أن الهواية وحدها لا تكفي، ولكن يجب إسقالها بالخبرة والممارسة.

وأضاف أن هذه الدورة بداية لنقلة نوعية في التعاون بين النقابة والوزارة في قضايا وطنية مشتركة، مؤكدًا أن هناك بُعدًا آخر هو حكم التخصص العلمي، والمعني بالكتابة الصحفية.