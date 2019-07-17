أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينظم حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة "القدس بين حقائق التاريخ ومزاعم الغاصبين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينظم حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة "القدس بين حقائق التاريخ ومزاعم الغاصبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مجمع البحوث الإسلامية اليوم حفلا لتوزيع جوائز مسابقة "القدس بين حقائق التاريخ ومزاعم الغاصبين"، والتي عقدها المجمع في وقت سابق، وشارك فيها وعاظ الأزهر من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر .أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بدعم قضية القدس.

حضر الحفل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عياد، الدكتور صلاح العادلي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومساعد الأمين العام لشئون البحث العلمي والدكتور حسن القصبي، ومساعد الأمين العام لشئون الواعظات و.إلهام محمد شاهين، وعدد من عمداء كليات جامعة الأزهر، ومديري عموم المجمع والسادة الوعاظ.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه المسابقة تأتى ضمن أنشطة المجمع العلمية والبحثية، للاستفادة من البحث العلمى فى تقديم أطروحات علمية قادرة على توعية الشباب بهذه القضية المصيرية، قضية العرب والمسلمين.

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وأضاف الأمين العام لمجمع أن المسابقة تناولت عددا من المحاور التى تغطى جوانب القضية، ومنها: المراحل التاريخية للقدس، المكانة الجغرافية، مكانة القدس الدينية، مزاعم الغاصبين وشبهاتهم حول القدس، أبعاد المشروع الاستيطانى، مستقبل المقدَّسات الإسلامية فى القدس، دور الأزهر الشريف فى نصرة القدس، الرؤى المستقبلية لهذه القضية، والتوصيات والمقترحات حول القضية.

أشار عياد إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقضية فلسطين والمسجد الأقصى والدلالة على الدور العالمي للأزهر الشريف وأهمية استعادة الوعي بقضايا الأمة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز المسابقة وشهادات التقدير ومجموعة من كتب السلسلة العلمية للمجمع على الفائزين.