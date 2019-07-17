أخبار مصر | الأوقاف تطالب مؤسسات الدولة مسابقة الزمن في ترسيخ مفهوم الانتماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تطالب مؤسسات الدولة مسابقة الزمن في ترسيخ مفهوم الانتماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أن الإنجازات الكبيرة تحتاج إلى دافع وحافز كبير يعين على تحقيقها ، وأن الانتماء الحقيقي الصادق للوطن يعد أكبر دافع لتحقيق الإنجاز ، وأننا في حاجة ملحة إلى تعميق وترسيخ وتجذير هذا الانتماء خاصة في نفوس الناشئة والشباب.

وطالبت الأوقاف، جميع مؤسسات الدولة العمل بكل السبل وفِي مسابقة للزمن من أجل ترسيخ هذا الانتماء، والذي لا شك فيه أن ذلك يحقق صالح الفرد والمجتمع والوطن بأسره ، ومن لا خير لوطنه فيه فلا خير له في نفسه ، ومن خان وطنه خان دينه ، فأنفسنا فداء لأوطاننا تدينا ووطنية معا .

وأكملت: لهذا أخذنا على عاتقنا في وزارة الأوقاف مع كل قياداتها وأبنائها المخلصين أن نجعل من ترسيخ الانتماء الوطني خطا ثابتا في خطابنا الدعوي وفِي مناهجنا التدريبية و مؤتمراتنا الدولية وإصداراتنا العلمية ، والتي من أهمها : كتاب مشروعية الدولة الوطنية ، وكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة ، وكتاب بناء الشخصية الوطنية ، مع إعدادنا لمؤتمر دولي كبير في سبتمبر القادم تحت عنوان : فقه بناء الدول .

