أخبار مصر | "الأوقاف": ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحي إلى 17 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحي إلى 17 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، تجاوز مبيعات صكوك الأضاحي بمديريات الأوقاف الإقليمية 17 مليون جنيه.

وقررت الوزارة في بيان لها، صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة للمديريات التي تجاوزت في مبيعات صكوك الأضاحي، مؤكدا أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وتابع:مكافأة لكلٍّ من مديريتي أوقاف الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما في الصكوك أكثر من ألف صك حتى تاريخه.

ويقدم مدير المديرية، كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذي القعدة الجاري .