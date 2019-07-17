أخبار مصر | برلماني: مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الهجرة غير الشرعية خلال السنوات القليلة الماضية، بالشكل الذي أثار إعجاب العالم من الجهود المصرية لحماية أبنائها من موت شبه محقق، أو على أقل تقدير ضياع مستقبلهم في بلدان لا يعلمون عنها شيئا، وضياع آلاف الجنيهات بدلا من بدء مشروع بهم في مصر، فمصر لم يخرج منها مركب هجرة غير شرعية منذ 2016.

واشاد مشهور، بحرص جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ووزارة الهجرة على إنشاء مجمعات للمشروعات الصغيرة في المحافظات التي عانت من ارتفاع نسبة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها تخلق أملا جديدا للشباب في إيجاد فرصة عمل وتحقيق دخل لهم يساعدهم في بناء المستقبل بدلا من التفكير في المخاطرة بحياتهم المستقبلية في الخارج.

وأشار النائب البرلماني، إلى ضرورة أن تتم المشروعات وفقا لاحتياجات كل محافظة من الناحية الاستثمارية، ومواردها المتاحة والصناعات التي يمكن توطينها بها، وطالب بالاستماع إلى أفكار الشباب ودعمها في حالة جديتهم، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الواعد منها، بدلا من البحث عن فرصة للهروب بزوارق الموت لتنفيذها بالخارج.