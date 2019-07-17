شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يعتذر عن الفيديو المثير للجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر الفنان محمود العسيلي، بعد تعرضه لانتقادات واسعة بسبب رفضه التصوير مع أحد معجبيه خلال إحدى حفلاته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي أثار جدلا كبيرًا، وأظهر العسيلي وهو يرفض التصوير مع أحد معجبيه قائلا: «حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا».

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​وعلق «العسيلي» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بعد حالة الجدل التي انتشرت، وردا على أحد معجبيه الذي سأله «إيه موضوع الواسطة ده» قائلا: «حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص».

​وأضاف: «دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة، وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني، لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة... بأقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك أنت بس... من فضلكم ماتحكموش على حاجة إنتو مش فيها... وشكرًا».

وتابع: «أي فنان عارف إنه من غير جمهوره هو ولا حاجة، وصفر على الشمال، وإن من تواضع لله رفعه».

​واعتذر الفنان قائلا: «باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وباعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة... أنا آسف مرة تانية».