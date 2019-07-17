شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يوثق انتحاره بفيديو على «فيس بوك» بالمنوفية: «الدنيا جاية عليّا أوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظاهرة جديدة أقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه أمام باب غرفته، وأجرى بثا مباشرا لخطوات انتحاره ليراه أصدقاؤه وأقاربه على صفحته الشخصية بفيس بوك.

ولم يصدق والده ما فعله نجله إسلام الذي لم يتعد 16 عامًا من عمره، بعد أن وجده معلقا داخل غرفة نومه مستخدما حبلا، قائلا: «حالته النفسية كانت وحشة لتعثره في الدراسة».

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وجاء نص كلامه بفيديو انتحاره: «مش عايز حد يزعل من اللي هعملوو.. بجد أنا تعبت أوي والدنيا جاية عليا أوي.. وعيلتي مش حاسين بيا.. وحتى صحابي اللي معتبرهم زي إخواتي.. باعوني هوا أنا زعلتكم في حاجة.. دا أنا لو أطول أخدمكم بعنيا ورب الكون لاخدمكم.. عيلتي لسة مفكرين إن أنا لسة صغير.. وربنا حرام عليكم إنتو معندكوش إحساس ... دا أنا طالع (..) أمي عشان أرضيكم وإنتو مبتحسوش.. أنا نفسي في حاجة واحدة بس ممكن دعوة منكم ممكن تخفف العذاب اللي هتعزبوو كلها دقايق وتفرحووو سلام عليكم الناس اللي صاحية يكلموو اللي نايمين تابعوا البث المباشر كواليس الموت»، وبهذه الرسالة أنهى إسلام حياته ببوست على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقام بعمل بث مباشر أثناء انتحاره على أنغام الموسيقى، حيث قام بعمل فيديو على صورته «عمري قصير».

وتلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من صابر عبدالمرضي ومقيم قرية كفر بلمشط مركز منوف باكتشافه انتحار نجله إسلام 16 سنة طالب، داخل غرفة نومه معلقا بحبل في سقف الحجرة واضاف بقيامه بتصوير نفسه مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعلى ذلك لسوء حالته النفسية لتعثره في دراسته ونفي الشبهة الجنائية.