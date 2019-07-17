شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس وزراء الإعلام العرب، في ختام اجتماعات دورته الخمسين بالقاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة المملكة العربية السعودية اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، وذلك تأكيدا لمكانتها الإعلامية ودور الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة ورئيس المجلس الوطني للإعلام ورئيس وفد الإمارات في الاجتماع عن شكره لمجلس وزراء الإعلام العرب والوزراء على الموافقة على مقترح دولة الإمارات بأن تكون مدينة دبي عاصمة الإعلام العربي لعام 2020. والذي تقدم به «المجلس الوطني للإعلام»بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات».

وقال «الجابر»،في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، ان اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي يأتي بالتزامن مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي سيتيح لأكثر من 30 مليون زائر يزورون المعرض التعرف على الفعاليات التي ننوي تقديمها بمناسبة اختيار مدينة دبي عاصمة للإعلام العرب.

Advertisements

وأشار«الجابر» إلى أن دبي ذات بنية إعلامية متطورة وهي مهيئة لمثل هذه الفعاليات حيث تحتضن منذ 5 سنوات منتدى الإعلام العربي الذي يستضيف آلاف الإعلاميين العرب والأجانب، ويناقش التحديات والاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بواقع قطاع الإعلامي في الوطن العربي، وكذلك جائزة الصحافة العربية، وملتقى رواد التواصل الاجتماعي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الإعلامية.

وقال «الجابر»:«يهمنا التنسيق والتعاون مع إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، واتحاد إذاعات الدول العربية، وجمعيات الصحفيين والكتّاب والأدباء العربية، وجهاز تلفزيون ومؤسسة الإنتاج المشترك لدول الخليج، لإثراء الفعاليات التي ننوي تنظيمها بمناسبة اختيار دبي عاصمة الإعلام العربي».

وأضاف أن موافقة وزراء الإعلام على اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يأتي تأكيدًا على الدور الرائد للإمارات في صناعة الإعلام، وتجسيدًا للدور الكبير الذي تقوم به إمارة دبي في مجال الإعلام بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد «الجابر» أن دولة الإمارات لها دور رائد في صناعة الإعلام ولن تدخر أي جهد لدعم أي مشروعات ومبادرات إعلامية طموحة ومبدعة تساهم بفاعلية في تطوير قطاع الإعلام العربي وتصديره للعالم أجمع محافظًا على هويته العربية العريقة.

وأشار إلى أن الإمارات حاضنة للإعلام العربي وتستضيف على مدار العام فعاليات إعلامية عربية، ومن ضمنها تنظيم المركز الإعلامي للشارقة الملتقى الإعلامي للاتصال الحكومي الدولي لأكثر من ثلاث سنوات.