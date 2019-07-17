شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتي: الواقع العربي يشهد تطورات خطيرة سياسيًا وأمنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزیر الإعلام ووزیر الدولة لشؤون الشباب الكویتي محمد الجبري، الیوم الأربعاء، أن الواقع العربي یشهد تطورات غایة في الأهمية والخطورة على المستویین السیاسي والأمني، ما یفرض علینا ابتكار أفكار خلاقة لتطویر آلیات الإعلام التابعة لجامعة الدول العربیة بما یمكنھا من نقل قضایا العالم العربي للعالم الخارجي بصحیح القول وقوة المنطق.

وأكد «الجبري» في تصریح صحفي على ھامش ترؤسه وفد الكویت في الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة، الحاجة إلى توحید الجهود الإعلامية العربیة في كل مكان وبكافة الوسائل الإعلامية التقلیدیة والجدیدة على نحو یتفق والهویة الثقافیة والدینیة لمجتمعاتنا بجمیع روافدھا.

وأشار إلى أن ھذا یأتي في ظل المحاولات الخارجیة للدفع باتجاه فرض قوالب إعلامية وثقافیة وفكریة غریبة على عادات وتقالید منطقتنا العربیة.

وأضاف «الجبري:»إننا مطالبون بتعاون إعلامي أوثق وكامل وصریح یكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربي وتصحیح مسار الفكر الثقافي والإعلامي داخل دولنا في المقام الأول والعمل على تحسین صورة العرب وتأكید أنھم دعاة سلام وناشرون للفضیلة والتسامح«.

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وفي ھذا السیاق لفت إلى أن لدى الكویت تجربة فریدة ورائدة في مجال نشر ثقافة السلام، موضحا أن مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطین الثقافیة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني الكویتیة الرائدة في مجالات الثقافة والفنون والآداب نظمت المنتدى العالمي لثقافة السلام في مقر محكمة العدل الدولیة في لاهاي بھولندا العام الحالي.

وأشار إلى أن هذه المؤسسة الثقافیة الكویتیة قدمت خلال المنتدى العالمي 17 منهجا من ثقافة السلام تدرس في جمیع المراحل التعلیمیة وحظیت بموافقة منظمة الأمم المتحدة وكافة الجهات الدولیة التي شاركت فیه.

وأكد «الجبري» أنه انطلاقا من قیادة الكویت للعمل الإنساني الذي یرتكز على إشاعة ثقافة السلام ونشرھا، فإننا نؤكد دعم المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات العربیة المتحدة الشقیقة بشأن نشر قیم ومبادئ السلام لتطابقھا مع قناعة الكویت بدعم أي مقترح یدعو إلى السلام.

وشدد على أهمية الدعوة إلى دراسة مقترح الإعلان العربي لمبادئ حریة الإعلام الذي قدمه الاتحاد الدولي للصحفیین خلال القمة العربیة الأخیرة في تونس وحظي بموافقة عدد من قادة الدول العربیة «بما یلبي الرؤیة الإعلامية العربیة في تطویر منصات الإعلام العربي المرئي والمسموع والمقروء والإعلام الإلكتروني بما یخدم آمال وطموحات شعوبنا في التطور والتقدم والبناء والتنمیة».

وبالنسبة للقضیة الفلسطینیة أكد «الجبري» إيمان الكویت الكامل بأهمیة دعمھا على كافة الأصعدة الإقليمية والدولیة وفي مختلف المجالات ومن بینھا المجال الإعلامي.

وأوضح «الجبري»، هذه «سیاسة ثابتة لدى القیادة الكویتیة منذ النكبة عام 1948 حتى حصول الشعب الفلسطیني الشقیق على حقوقه الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف باعتبارھا قضیة العرب الأولى والمدخل إلى تحقیق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط».