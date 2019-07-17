شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: «النقد الدولي» سيناقش صرف الشريحة الأخيرة من «قرض الصندوق» في 24 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر للمواطن الذي تحمل وأصبحت مصر في وجهة النظر الخارجية نموذجا للتجارب الاقتصادية الناجحة. وأكد مدبولي في تصريحات، الأربعاء، أن صندوق النقد الدولي سيناقش ملف مصر يوم ٢٤ يوليو الجاري لصرف الشريحة الأخيرة من القرض والبالغة ٢ مليار دولار.

وأضاف: «هناك انخفاض للدولار أمام الجنيه المصري مع توافر الموارد الأجنبية رغم مواجهتنا خلال نصف العام المالي الماضي هزات عالمية، نظرا لما حدث في دول أخرى وشهدت خروج أموال أجنبية، لكن مع انضباط التعامل الحكومي تمت عودة المستثمر الأجنبي للسوق المصرية وإحداث التوازن للعملة».