شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.. «تعرف على طرق التقديم والشروط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، شروط وقواعد القبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة، التي سيتم بدء الدراسة بها اعتبارًا من سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في إنفوجراف طرق التقديم والشروط.. وهو كالتالي: انفوجراف شروط وقواعد القبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة انفوجراف شروط وقواعد القبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة انفوجراف شروط وقواعد القبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة

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